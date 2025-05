Homem é investigado por tentar envenenar a ex com bombons adulterados A filha do casal, de 7 anos, relatou ter visto o pai pesquisando sobre veneno e injetando-o nos doces Balanço Geral Goiás|Do R7 14/05/2025 - 14h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h44 ) twitter

Em Santa Helena de Goiás (GO), um homem é investigado por, supostamente, ter tentado envenenar sua ex-esposa com bombons adulterados. Após o término do relacionamento, a mulher obteve uma medida protetiva contra ele. No entanto, ele teria violado essa medida, resultando em sua prisão. A filha do casal, de 7 anos, relatou ter visto o pai pesquisando sobre veneno e injetando-o em bombons, que deveriam ser entregues à mãe e à irmã. A polícia realizou buscas, mas não encontrou os bombons. O celular do suspeito foi apreendido para análise. O delegado Luís Antônio de Jesus Santos lidera a investigação, que continua em andamento.