Homem é preso acusado de matar e carbonizar companheira em Rio Verde (GO) A vítima foi identificada como Monara Pires Gouveia de Moraes, de 30 anos Balanço Geral Goiás|Do R7 26/08/2025 - 15h28

Um homem identificado como Douglas Henrique, de 25 anos, foi preso acusado de matar e carbonizar a companheira em julho deste ano, em Rio Verde (GO). O corpo da vítima, Monara Pires Gouveia de Moraes, de 30 anos, foi encontrado em um lote baldio. Segundo a polícia, Douglas era usuário de drogas e já possuía antecedentes criminais em São Paulo. Ele foi detido sem resistência e será denunciado por feminicídio.