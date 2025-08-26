Homem é preso acusado de matar e carbonizar companheira em Rio Verde (GO)
A vítima foi identificada como Monara Pires Gouveia de Moraes, de 30 anos
Um homem identificado como Douglas Henrique, de 25 anos, foi preso acusado de matar e carbonizar a companheira em julho deste ano, em Rio Verde (GO). O corpo da vítima, Monara Pires Gouveia de Moraes, de 30 anos, foi encontrado em um lote baldio. Segundo a polícia, Douglas era usuário de drogas e já possuía antecedentes criminais em São Paulo. Ele foi detido sem resistência e será denunciado por feminicídio.