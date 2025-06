Homem é preso após esfaquear duas pessoas em confraternização familiar As vítimas foram socorridas e não correm risco de morte Balanço Geral Goiás|Do R7 24/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h13 ) twitter

Um homem foi preso após esfaquear duas pessoas em uma festa de família no bairro Independência Mansões, em Aparecida (GO). Segundo informações, o crime aconteceu no domingo (22) e foi motivado por uma discussão. O suspeito, que já tinha passagens criminais, fugiu, mas foi capturado. As vítimas foram socorridas e não correm risco de morte.