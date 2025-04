Homem é preso após ser flagrado desenterrando drogas em lote baldio de Goiânia Suspeito foi preso no momento em que desenterrava tabletes de cocaína da terra Balanço Geral Goiás|Do R7 10/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h07 ) twitter

Um homem foi preso por enterrar tabletes de cocaína e porções de crack em um lote baldio no Residencial Paraíso, em Goiânia (GO).

A prisão foi realizada pela Polícia Militar, que utilizou informações de inteligência para capturar o suspeito no momento em que ele desenterrava as drogas para entrega. No local, foram encontrados 15 tabletes de cocaína e diversas porções de crack que seriam vendidas em uma semana.

O suspeito, que já possui passagens pela polícia, agora vai responder por tráfico de drogas.