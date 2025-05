Homem é preso com 200 garrafas de bebidas falsificadas no carro Após a prisão, a polícia descobriu que as bebidas vinham de uma fábrica clandestina no Vale do São Patrício, em Uruguaiana (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 23/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h29 ) twitter

Um homem foi preso com 200 garrafas de bebidas falsificadas no carro. Após a prisão, a polícia descobriu que as bebidas vinham de uma fábrica clandestina no Vale do São Patrício, em Uruguaiana (GO). No local, foram encontradas bebidas que eram vendidas em bares e festas por preços elevados, apesar de serem misturas de cachaça barata e aditivos, como caramelo e dipirona para simular uísque.