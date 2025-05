Homem é preso por furtar ex-funcionário analfabeto de 60 anos O idoso, que havia emprestado R$ 200 ao acusado, foi vítima de um golpe após o homem decorar sua senha Balanço Geral Goiás|Do R7 14/05/2025 - 14h37 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h37 ) twitter

Em Corumbá de Goiás (GO), o ex-patrão de um idoso analfabeto de 60 anos foi preso por furtar o cartão bancário da vítima, causando um prejuízo de R$ 9 mil. O idoso, que havia emprestado R$ 200 ao acusado, foi vítima de um golpe após o homem decorar sua senha e furtar o cartão. O criminoso fez diversas compras pela cidade, incluindo roupas e sapatos, e até pagou boletos com o dinheiro da vítima. A polícia, com ajuda de câmeras de segurança, identificou o suspeito e recuperou o cartão. O ex-patrão confessou o crime, mas responderá em liberdade por furto qualificado, com pena de até 8 anos de prisão.