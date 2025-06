Homem é preso por vender defensivos agrícolas falsos As vítimas, produtores rurais de Goiás, Minas e Bahia, pagavam por produtos que nunca eram entregues Balanço Geral Goiás|Do R7 25/06/2025 - 17h51 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h51 ) twitter

Em Goiás, um homem foi preso por vender defensivos agrícolas falsificados, por meio de redes sociais. As vítimas, produtores rurais de Goiás, Minas e Bahia, pagavam por produtos que nunca eram entregues. A polícia busca por novas vítimas e alerta para o uso de produtos de origem duvidosa, que podem ser proibidos no Brasil, afetando a qualidade da produção agrícola e a reputação do país no mercado internacional.