Homem é torturado por pedreiros em Abadia de Goiás Vítima foi acusada de furtar ferramentas de uma construção e submetida a socos, chutes, esganaduras e agressões com fios de cobre Balanço Geral Goiás|Do R7 27/01/2025 - 11h43 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Abadia de Goiás (GO), três pedreiros foram presos após torturarem um rapaz. O crime aconteceu porque os autores pensaram que a vítima, que tem passagens por furtos, tinha furtado ferramentas de uma construção onde os homens trabalhavam.

Na madrugada de quinta-feira (23), os criminosos foram até a casa do rapaz e o submeteram a uma sessão de tortura, com socos, chutes, esganaduras e agressões com fios de cobre. A vítima procurou um hospital, que acionou a polícia. Dois dos autores da tortura foram encontrados pela polícia e presos.

Até o momento, não há provas de que o rapaz realmente furtou as ferramentas.