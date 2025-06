Homem espancado por suspeito a cavalo em Guapó (GO) recebe alta A vítima, Luciano Cerqueira Rocha, de 49 anos, estava em uma distribuidora quando foi abordada e espancada por Flávio Mota e o comparsa, Juliano Alves Balanço Geral Goiás|Do R7 26/06/2025 - 15h31 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h31 ) twitter

Recebeu alta do hospital o homem que foi brutalmente agredido por um suspeito a cavalo em Guapó (GO). A vítima, Luciano Cerqueira Rocha, de 49 anos, estava em uma distribuidora quando foi abordada e espancada por Flávio Mota e o comparsa, Juliano Alves. Ambos foram presos. Luciano agora se recupera em casa, mas ainda apresenta confusão mental e não se lembra do ataque.