Homem furta moto durante test drive em Goiânia Criminoso entrou em contato com o vendedor pela OLX; após fugir com o veículo, ele ainda deixou uma moto clonada como garantia Balanço Geral Goiás|Do R7 30/05/2025 - 14h59 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h59 )

Um homem foi furtado ao tentar vender a moto em Goiânia (GO). O criminoso, que entrou em contato via OLX, fugiu com o veículo durante o test drive. Ele ainda deixou uma moto clonada como garantia. A vítima, Danilo Ayres, que pretendia vender a moto para comprar um carro e dar mais conforto à família, agora busca ajuda da polícia para recuperar o veículo. A moto é uma XTZ 250 Teneré, placa PQX9C57.