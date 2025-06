Homem mata irmão a tiros na frente da mãe em Anápolis (GO) Segundo a polícia, a motivação seria que o irmão mais novo se envolveu com uma mulher que já havia se relacionado com o mais velho no passado Balanço Geral Goiás|Do R7 03/06/2025 - 15h07 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h07 ) twitter

Em Anápolis (GO), um homem de 67 anos foi morto a tiros pelo próprio irmão. O crime aconteceu na frente da mãe dos envolvidos, que passou mal. Segundo a polícia, a motivação seria que o irmão mais novo se envolveu com uma mulher que já havia se relacionado com o mais velho no passado. O autor do crime, de 54 anos, está foragido, e a polícia investiga o caso como homicídio qualificado.