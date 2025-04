Homem que esfaqueou companheira é condenado a 11 anos de prisão Crime aconteceu em setembro do ano passado, no centro de Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 25/04/2025 - 15h23 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h23 ) twitter

Um homem acusado de tentativa de feminicídio contra a companheira em Goiânia (GO) foi julgado na quinta-feira (24).

O crime aconteceu em setembro do ano passado, quando Juverci Miquelante esfaqueou a mulher no apartamento em que viviam, no centro da cidade. Apesar dos ferimentos graves, a vítima sobreviveu após passar por cirurgias. Juverci chegou a fugir para Nerópolis (GO), mas foi capturado e preso.

O julgamento, acompanhado por familiares da vítima, resultou na condenação de Juverci a mais de 11 anos de prisão por homicídio tentado triplamente qualificado.