Homens são presos após furtarem comércios em Goiânia com truque inusitado

Os crimes foram registrados por câmeras de segurança; os objetos furtados foram trocados por drogas

Balanço Geral Goiás|Do R7

Dois homens em situação de rua foram presos em Goiânia após cometerem furtos em comércios locais. Um dos suspeitos, conhecido por sua ousadia, pediu água a uma recepcionista. Enquanto ela estava fora, ele furtou um celular. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança, e os objetos furtados foram trocados por drogas. Ambos possuem histórico criminal extenso e foram detidos pela polícia.

