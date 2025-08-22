Homens são presos após furtarem comércios em Goiânia com truque inusitado Os crimes foram registrados por câmeras de segurança; os objetos furtados foram trocados por drogas Balanço Geral Goiás|Do R7 22/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h48 ) twitter

Dois homens em situação de rua foram presos em Goiânia após cometerem furtos em comércios locais. Um dos suspeitos, conhecido por sua ousadia, pediu água a uma recepcionista. Enquanto ela estava fora, ele furtou um celular. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança, e os objetos furtados foram trocados por drogas. Ambos possuem histórico criminal extenso e foram detidos pela polícia.