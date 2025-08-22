Homens são presos após furtarem comércios em Goiânia com truque inusitado
Os crimes foram registrados por câmeras de segurança; os objetos furtados foram trocados por drogas
Dois homens em situação de rua foram presos em Goiânia após cometerem furtos em comércios locais. Um dos suspeitos, conhecido por sua ousadia, pediu água a uma recepcionista. Enquanto ela estava fora, ele furtou um celular. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança, e os objetos furtados foram trocados por drogas. Ambos possuem histórico criminal extenso e foram detidos pela polícia.