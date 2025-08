Hospital aciona polícia após mulher dar entrada com hematomas e sinais de abuso Ela foi levada à unidade hospitalar por dois homens, que foram localizados e presos; caso aconteceu em Piracanjuba (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 04/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funcionários de um hospital em Piracanjuba (GO) acionaram a polícia após uma mulher dar entrada com sinais de abuso e alegar ter sido mantida em cárcere privado. Ela foi levada à unidade hospitalar por dois homens, que foram localizados e presos. A polícia investiga se eles são responsáveis pelas agressões. O caso está sob investigação para esclarecer os detalhes do ocorrido.