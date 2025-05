Idosa é agredida por segurança em show de dupla sertaneja Vítima, que tentava passar por um alambrado, levou um tapa do homem e acabou caindo no chão Balanço Geral Goiás|Do R7 05/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h04 ) twitter

Durante o show da dupla Henrique & Juliano no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), uma idosa foi agredida por um segurança ao tentar passar por um alambrado.

A mulher, que estava acompanhada por familiares e amigos, levou um tapa do segurança e acabou caindo no chão, o que provocou ferimentos no braço e no rosto. O advogado da vítima está movendo ações cíveis e criminais por danos morais, estéticos e lucros cessantes, visto que ela não poderá trabalhar por um tempo.