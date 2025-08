Idoso morre após ter moto atingida por caminhão na GO-164 Acidente aconteceu entre São Miguel do Araguaia (GO) e Tocantins Balanço Geral Goiás|Do R7 05/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h56 ) twitter

Um motociclista identificado como Joel Lopes Cabral, de 65 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito na GO-164, entre São Miguel do Araguaia (GO) e o Tocantins. O acidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu quando a moto de Joel foi atingida por um caminhão. A polícia investiga se o motorista do caminhão estava distraído ou se houve intenção.