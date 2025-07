Idoso morre atropelado enquanto esperava ônibus em Aparecida (GO) Alcides Freire da Silva, de 73 anos, estava no ponto de ônibus quando foi atingido por um carro em alta velocidade; o motorista fugiu sem prestar socorro Balanço Geral Goiás|Do R7 11/07/2025 - 17h02 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso morreu atropelado enquanto esperava um ônibus no setor Expansul, em Aparecida (GO). O acidente aconteceu por volta de 5h da manhã, no domingo (6), quando Alcides Freire da Silva, de 73 anos, foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista, que fugiu sem prestar socorro, está sendo procurado pela polícia. A família do idoso pede ajuda para identificar o veículo.