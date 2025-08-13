Idoso morre atropelado por motociclista em Goiânia
Sebastião Gonçalves, de 70 anos, estava atravessando a faixa de pedestres quando foi atingido
A polícia está investigando o atropelamento de Sebastião Gonçalves, de 70 anos, no Balneário Meia Ponte, em Goiânia (GO). O idoso estava atravessando a faixa de pedestres quando foi atingido e morto por um motociclista que teria avançado o sinal vermelho. O motociclista está hospitalizado em estado grave e será indiciado por homicídio culposo. A polícia aguarda laudos para esclarecer a dinâmica do acidente.