Idoso morre atropelado por motociclista em Goiânia

Sebastião Gonçalves, de 70 anos, estava atravessando a faixa de pedestres quando foi atingido

Balanço Geral Goiás|Do R7

A polícia está investigando o atropelamento de Sebastião Gonçalves, de 70 anos, no Balneário Meia Ponte, em Goiânia (GO). O idoso estava atravessando a faixa de pedestres quando foi atingido e morto por um motociclista que teria avançado o sinal vermelho. O motociclista está hospitalizado em estado grave e será indiciado por homicídio culposo. A polícia aguarda laudos para esclarecer a dinâmica do acidente.

