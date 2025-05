Idoso perde o controle de moto e invade supermercado em Caçu (GO) Motociclista colidiu com um expositor de produtos e uma prateleira, mas não se machucou Balanço Geral Goiás|Do R7 20/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso perdeu o controle da direção de uma moto e invadiu um supermercado na cidade de Caçu (GO). O motociclista tinha acabado de fazer compras e estava indo embora quando o veículo avançou e entrou no estabelecimento. Ele colidiu com um expositor de produtos e uma prateleira, mas não se machucou. Segundo o idoso, o incidente aconteceu porque a moto estava com a embreagem engatada.