Impacto econômico dos feriados no Brasil: análise de Rosenwal Ferreira Jornalista destaca que, embora os feriados sejam motivo de alegria, eles também representam um custo significativo para a economia nacional Balanço Geral Goiás|Do R7 25/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h26 )

Neste episódio do quadro ‘Olho no Olho’, Rosenwal Ferreira analisa os efeitos econômicos dos feriados no Brasil.

O jornalista destaca que, embora os feriados sejam motivo de alegria, eles também representam um custo significativo para a economia nacional. O alto número de feriados pode prejudicar a produtividade e o crescimento do PIB, afetando setores como o comércio e a indústria.

Rosenwal alerta para a necessidade de equilíbrio entre celebração e produtividade, enfatizando que a criação de novos feriados deve ser cuidadosamente considerada devido aos seus impactos econômicos.