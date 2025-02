Irmãos dão show de criatividade e constroem bateria com materiais recicláveis A Record GO foi até Inhumas para conhecer Jasiel, de 12 anos, e Natan, de 7 anos Balanço Geral Goiás|Do R7 24/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h08 ) twitter

Dois irmãos de Inhumas (GO) estão fazendo sucesso, após darem um show de talento e criatividade com uma bateria feita de materiais recicláveis. Os irmãos produziram a bateria com telhas, garrafas d’água, latas de tinta, frascos de achocolatados, entre outros materiais.

A Record GO foi até a cidade para conhecer a história de Jasiel, de 12 anos, e Natan, de 7 anos, e prestigiar o show mirim feito por eles com o instrumento musical.