Jovem de 20 anos morre após levar choque em pesque-pague de Goiânia Matheus Rodrigues Vaz tocou na estrutura metálica de uma tenda que estava energizada e recebeu uma descarga elétrica. O acidente aconteceu no antigo Clube do Mané Balanço Geral Goiás|Do R7 07/04/2025 - 15h58 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h58 )

Um jovem de 20 anos morreu em um pesque-pague de Goiânia (GO) após receber uma descarga elétrica.

Segundo relatos, o acidente ocorreu quando Matheus Rodrigues Vaz tocou na estrutura metálica de uma tenda que estava energizada e levou um choque. Ele estava pescando com seu irmão mais novo no antigo Clube do Mané. Matheus foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações e aguarda laudos periciais para esclarecer a dinâmica do acidente. A família busca justiça e respostas sobre a tragédia.