Jovem de 25 anos é assassinado ao sair do trabalho em Anápolis (GO) João Vitor dos Santos Gomes e sua companheira foram surpreendidos por dois suspeitos armados Balanço Geral Goiás|Do R7 15/05/2025 - 15h13

Um jovem de 25 anos, identificado como João Vitor dos Santos Gomes, foi assassinado em Anápolis (GO) ao sair do trabalho com a esposa. Dois suspeitos armados surpreenderam o casal com disparos. O SAMU foi acionado, mas João Vitor faleceu no local. A esposa dele, ainda em choque, será chamada para prestar depoimento. A Polícia Civil está investigando o caso.