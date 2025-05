Jovem é internado após ser espancado em festa tradicional de Jaraguá (GO) A vítima, de 25 anos, foi derrubada no chão e recebeu vários chutes na cabeça Balanço Geral Goiás|Do R7 26/05/2025 - 15h05 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h05 ) twitter

Durante a tradicional ‘Festa da Cavalhadinha’, em Jaraguá (GO), um jovem de 25 anos foi brutalmente espancado após uma discussão com outro homem. Ele foi derrubado no chão e recebeu vários chutes na cabeça. O agressor foi preso em Itaguaru (GO) após fugir do local. A vítima foi internada e está em estado gravíssimo, correndo risco de sofrer sequelas permanentes.