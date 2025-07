Jovem é perseguido e morto por motociclistas em Itumbiara (GO) O carro do jovem capotou e moradores ainda tentaram ajudar, mas foram ameaçados pelos motociclistas Balanço Geral Goiás|Do R7 29/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Itumbiara (GO), um jovem foi encontrado morto após ser perseguido por dois homens em motocicletas. O carro do jovem capotou e moradores ainda tentaram ajudar, mas foram ameaçados pelos motociclistas. A polícia descarta que a morte tenha sido causada pelo acidente e aponta que a vítima foi agredida com pedras. Investigações estão em andamento.