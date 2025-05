Jovem é preso por manipular imagens de famosos para aplicar golpes na internet Operação ‘Voice Over’ aconteceu em Santa Helena de Goiás (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 09/05/2025 - 16h43 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h43 ) twitter

Um jovem de 24 anos foi preso em Santa Helena de Goiás (GO) por envolvimento em uso de vídeos feitos com ‘deepfakes’. A Operação ‘Voice Over’, conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, revelou um esquema que manipulava vídeos de apresentadores famosos para promover falsas promoções de restaurantes. A Polícia Civil continua as investigações para identificar mais envolvidos e vítimas.