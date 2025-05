Jovem goiano é morto a facadas nos Estados Unidos O suspeito de cometer o crime, identificado como ‘Miguel’, fugiu e está sendo procurado pela polícia do país Balanço Geral Goiás|Do R7 27/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um goiano foi morto a facadas nos Estados Unidos. Segundo informações, o crime aconteceu no estado da Carolina do Sul. O suspeito, identificado como ‘Miguel’, fugiu e está sendo procurado pela polícia do país. A família do jovem morto, Lucas Martins, está arrecadando dinheiro para fazer o traslado do corpo para o Brasil, que custa em média 22 mil dólares.