Justiça concede liberdade a homem que matou colega de trabalho a facadas A família da vítima, Patrick Rian Silva de Sá, está indignada com a decisão judicia Balanço Geral Goiás|Do R7 29/07/2025 - 15h06 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h06 )

A família de Patrick Rian Silva de Sá, morto por um colega de trabalho no ano passado em Goiânia (GO), está indignada com a liberdade concedida ao acusado, André Rodrigues dos Santos. A vítima, Patrick, foi esfaqueada 19 vezes após uma discussão. A decisão judicial de soltar André trouxe medo e revolta aos familiares, que questionam a justiça e esperam por punição.