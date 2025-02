Lago artificial com peixes é deixado por restaurante fechado em Anápolis (GO) De acordo com o ex-proprietário do estabelecimento, uma pessoa vai até o local a cada 2 dias para alimentar os peixes e verificar a qualidade da água

Balanço Geral Goiás|Do R7 05/02/2025 - 14h12 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share