Lixo hospitalar é descartado em área aberta, em Aparecida (GO) Entre os materiais estavam roupas hospitalares, tubos, ampolas, bolsas de sangue e luvas. De acordo com a polícia, o lixo vem do Hospital São Silvestre Balanço Geral Goiás|Do R7 12/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h16 )

A GCM descobriu um descarte de lixo hospitalar em um lote baldio, em Aparecida de Goiânia (GO). Entre os materiais estavam roupas hospitalares, tubos, ampolas, bolsas de sangue e luvas. Além disso, alguns recipientes infectantes, utilizados em pacientes com HIV.

De acordo com a polícia, o hospital responsável pelo descarte é o Hospital São Silvestre, que fica no bairro Vera Cruz. A Vigilância Sanitária foi até o hospital, que será responsabilizado e multado. A multa pelo crime vai de R$500 a R$50 milhões. Além disso, o hospital deve também retirar todo o lixo do local. A empresa dona do lote baldio também foi notificada para fechar os acessos à área.