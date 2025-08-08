Lote baldio vira esconderijo para criminosos e usuários de drogas no Jardim Goiás, em Goiânia A área, localizada próxima a uma universidade e ao Ministério Público, está abandonada e sem iluminação adequada Balanço Geral Goiás|Do R7 08/08/2025 - 16h43 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h43 ) twitter

Os moradores do Jardim Goiás, em Goiânia (GO) estão preocupados com um lote baldio que se tornou esconderijo para criminosos e usuários de drogas. A área, localizada próxima a uma universidade e ao Ministério Público, está abandonada e sem iluminação adequada. A polícia realiza patrulhas na região, mas a solução depende de ações municipais para limpeza e fechamento do lote.