Lote baldio vira esconderijo para criminosos e usuários de drogas no Jardim Goiás, em Goiânia
A área, localizada próxima a uma universidade e ao Ministério Público, está abandonada e sem iluminação adequada
Os moradores do Jardim Goiás, em Goiânia (GO) estão preocupados com um lote baldio que se tornou esconderijo para criminosos e usuários de drogas. A área, localizada próxima a uma universidade e ao Ministério Público, está abandonada e sem iluminação adequada. A polícia realiza patrulhas na região, mas a solução depende de ações municipais para limpeza e fechamento do lote.