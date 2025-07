Lucas Lucco e pai são indiciados por fraude em compra de carro de luxo Cantor é acusado de omitir dívidas durante negociação por Porsche Balanço Geral Goiás|Do R7 16/07/2025 - 14h56 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h56 ) twitter

O cantor Lucas Lucco e o pai, Paulo Roberto, estão sendo investigados por fraude na compra de um carro de luxo. O esquema envolveu a troca de dois Porsches Panamera por um Porsche GT4, mas, durante a negociação com um empresário, o cantor omitiu as dívidas dos veículos. O advogado do cantor também é acusado de falsificar documentos. A polícia busca esclarecer se Lucco agiu de má-fé ou não.