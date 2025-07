Mãe de bebê encontrado morto em represa é indiciada por infanticídio Segundo a Polícia Civil, Camila Marques de Faria asfixiou o filho e jogou o corpo na água Balanço Geral Goiás|Do R7 22/07/2025 - 15h13 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h13 ) twitter

A Polícia Civil desvendou o caso do bebê de 2 meses encontrado morto em uma represa em Crixás (GO). A mãe da criança, Camila Marques de Faria, foi indiciada por homicídio qualificado após investigações revelarem que ela asfixiou o filho e jogou o corpo na água. Câmeras de segurança e depoimentos foram cruciais para a conclusão do caso. A família de Camila alegou que ela possui problemas mentais.