Mãe esconde filhos em lote baldio após ser espancada pelo companheiro
A vítima foi encontrada com vários ferimentos na Praça do Violeiro, no Urias Magalhães, em Goiânia (GO)
No setor Urias Magalhães, em Goiânia (GO), uma mulher foi socorrida após ser brutalmente agredida pelo companheiro. A polícia encontrou a vítima com vários ferimentos na Praça do Violeiro e ela relatou que havia escondido os filhos em um lote baldio. As crianças foram resgatadas e a mãe foi encaminhada ao HUGO. O agressor, que já tinha histórico de violência, foi localizado escondido em uma rua e preso.