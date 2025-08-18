Logo R7.com
Mãe esconde filhos em lote baldio após ser espancada pelo companheiro

A vítima foi encontrada com vários ferimentos na Praça do Violeiro, no Urias Magalhães, em Goiânia (GO)

Balanço Geral Goiás|Do R7

No setor Urias Magalhães, em Goiânia (GO), uma mulher foi socorrida após ser brutalmente agredida pelo companheiro. A polícia encontrou a vítima com vários ferimentos na Praça do Violeiro e ela relatou que havia escondido os filhos em um lote baldio. As crianças foram resgatadas e a mãe foi encaminhada ao HUGO. O agressor, que já tinha histórico de violência, foi localizado escondido em uma rua e preso.

