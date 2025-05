Mãe, filha e genro de Goiás são assassinados na Bahia Os três ex-moradores de Nova Glória foram alvejados com múltiplos disparos Balanço Geral Goiás|Do R7 28/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h28 ) twitter

Três ex-moradores de Nova Glória, em Goiás, foram encontrados mortos em Barra do Choça, município da Bahia, em estado avançado de decomposição. As vítimas, mãe, filha e genro, foram alvejadas com múltiplos disparos. A polícia, após denúncias anônimas, confrontou e matou três suspeitos. O crime está ligado ao tráfico de drogas, com uma das vítimas devendo a traficantes locais.