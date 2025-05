Mãe tenta matar filha de 2 anos após perder dinheiro em jogos online A criança sofreu 15 facadas, mas sobreviveu; crime aconteceu em Santo Antônio do Descoberto (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 27/05/2025 - 16h20 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 23 anos foi presa após tentar matar a própria filha de 2 anos em Santo Antônio do Descoberto (GO). A suspeita alegou que estava sendo ameaçada por agiotas devido a dívidas com jogos e, por isso, tentou matar a filha para que ela não fosse criada por familiares. A criança sofreu 15 facadas, mas foi resgatada com vida. A mulher tentou suicídio após cometer o crime.