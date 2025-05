Mãe tortura filha de 4 anos e filma para manipular amante A polícia recebeu uma denúncia anônima que levou à descoberta de vídeos estarrecedores das agressões Balanço Geral Goiás|Do R7 16/05/2025 - 17h12 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h12 ) twitter

Uma mulher de 27 anos está sendo investigada por agredir e torturar a própria filha de 4 anos no Jardim Nova Esperança, em Goiânia (GO). A polícia recebeu uma denúncia anônima que levou à descoberta de vídeos estarrecedores das agressões. Segundo informações, o objetivo da suspeita era manipular o pai da criança, de quem ela é amante. A criança foi retirada do convívio da mãe e está sob os cuidados de um parente.