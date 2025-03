Mais de 100 cidades de Goiás ficarão sem energia nesta semana Interrupção é devido a uma manutenção na rede elétrica realizada pela Equatorial Balanço Geral Goiás|Do R7 19/03/2025 - 09h33 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h33 ) twitter

Mais de 100 cidades de Goiás enfrentarão interrupções programadas de energia nesta semana para manutenção da rede elétrica, realizada pela Equatorial.

André Abraão, gerente de relacionamento da Equatorial Goiás, explica que essas manutenções são preventivas e visam a evitar quedas de energia durante eventos climáticos adversos.

As interrupções são sempre comunicadas com antecedência mínima de dez dias e podem durar até 6 horas, dependendo da complexidade do serviço.

Os clientes podem verificar se serão afetados acessando o site da Equatorial, em que a listagem de bairros e unidades consumidoras afetadas é divulgada semanalmente.