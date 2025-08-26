Mais de 45 mil casos de golpes virtuais foram registrados neste ano em Goiás
Alguns exemplos de fraudes são o golpe do falso advogado e do falso intermediário
Em Goiás, os golpes virtuais dispararam em 2025. De janeiro a julho, o estado registrou quase 45 mil ocorrências. Alguns exemplos de fraudes são o golpe do falso advogado e do falso intermediário. O delegado Anderson Pimentel alerta sobre a engenharia social usada para enganar vítimas e recomenda cautela ao negociar online. A prevenção é essencial para evitar prejuízos financeiros.