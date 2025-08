Mais de 8 mil sachês de nicotina são apreendidos no centro de Goiânia Essa foi a segunda apreensão do material no Brasil e o valor da carga é estimado em mais de R$ 1 milhão Balanço Geral Goiás|Do R7 01/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h27 ) twitter

A Polícia Civil apreendeu mais de 8 mil sachês de nicotina no centro de Goiânia (GO). O produto, considerado ilegal, era vendido na internet. Essa foi a segunda apreensão do material no Brasil e o valor da carga é estimado em mais de R$ 1 milhão. Segundo uma apuração, cada sachê de nicotina equivale ao consumo de um maço de cigarro inteiro.