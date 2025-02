Mais vítimas denunciam golpe do petróleo Promessa da fraude é de investimentos com lucros altos e rápidos. Uma das vítimas chegou a investir R$2 mil Balanço Geral Goiás|Do R7 30/01/2025 - 15h01 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h01 ) twitter

Novas pessoas procuraram a Delegacia de Crimes Cibernéticos, em Goiás, para denunciar o golpe do petróleo. A promessa do golpe é de investimento em petróleo e energia elétrica com lucros altos e rápidos. Para iludir as vítimas, os criminosos liberam uma parte do valor investido, mas, em seguida, desaparecem.

Uma das vítimas aplicou cerca de R$2 mil para ter retorno rápido e até conseguiu sacar R$600, mas logo percebeu que se tratava de uma fraude.

A Polícia Civil já recebeu inúmeras denúncias do golpe e está realizando uma investigação.