Marido usa cola permanente para esconder agressão na cabeça da companheira Suspeito está foragido e a vítima, que foi mantida em cárcere privado por quatro dias, está internada em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 22/05/2025 - 16h54 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h54 )

Um homem está foragido após agredir brutalmente e manter em cárcere privado a companheira. Ele é acusado de colar a cabeça da vítima com cola permanente na tentativa de esconder um ferimento. A mulher foi resgatada e está internada em Goiânia (GO) para receber tratamento médico e psicológico. A polícia está em busca do suspeito.