Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Megaoperação mira grupo que vendia remédios falsificados em Goiás

Foram cumpridos 36 mandados de prisões temporárias e 50 de busca e apreensão

Balanço Geral Goiás|Do R7

Uma operação da Polícia Civil de Rio Verde (GO) desarticulou um esquema de venda de medicamentos falsificados. Foram cumpridos 36 mandados de prisões temporárias e 50 de busca e apreensão. A ação ocorreu em várias cidades de Goiás, Minas Gerais e Rondônia. Os criminosos, que levavam vidas de luxo, são suspeitos de lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.