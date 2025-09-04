Megaoperação mira grupo que vendia remédios falsificados em Goiás Foram cumpridos 36 mandados de prisões temporárias e 50 de busca e apreensão Balanço Geral Goiás|Do R7 04/09/2025 - 15h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h39 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil de Rio Verde (GO) desarticulou um esquema de venda de medicamentos falsificados. Foram cumpridos 36 mandados de prisões temporárias e 50 de busca e apreensão. A ação ocorreu em várias cidades de Goiás, Minas Gerais e Rondônia. Os criminosos, que levavam vidas de luxo, são suspeitos de lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada.