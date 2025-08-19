Menino de 5 anos morre após cair em escola e sofrer suposta negligência médica Após passar por três hospitais, Moisés foi diagnosticado com uma infecção grave e faleceu Balanço Geral Goiás|Do R7 19/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h24 ) twitter

Um menino identificado como Moisés, de 5 anos, morreu após sofrer uma queda na escola em que estudava. Os pais da criança, Maico e Rosineide, acusam de negligência a escola e os hospitais que atenderam Moisés. Após passar por três hospitais, ele foi diagnosticado com pneumonia e infecção grave pelo HECAD, onde faleceu. A família busca justiça e planeja manifestações.