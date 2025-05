Menino sobrevive após cair em cisterna de 27 metros de profundidade Davi Lucas, de 12 anos, estava soltando pipa quando caiu no buraco Balanço Geral Goiás|Do R7 22/05/2025 - 15h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um menino de 12 anos sobreviveu após cair em uma cisterna de 27 metros de profundidade em um lote baldio de Aparecida de Goiânia (GO). Davi Lucas estava soltando pipa quando caiu no buraco. Ele ficou preso por 4 horas até ser resgatado pelos bombeiros e, apesar do susto e de uma cirurgia necessária, está se recuperando bem em casa.