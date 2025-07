Moradores de Caldas Novas (GO) sofrem com som alto na cidade Perturbação sonoro é causada por festas automotivas durante a alta temporada Balanço Geral Goiás|Do R7 15/07/2025 - 16h07 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h07 ) twitter

Os moradores da cidade turística de Caldas Novas (GO) têm sofrido com a perturbação sonora causada por festas automotivas durante a alta temporada. A população relata dificuldades para dormir devido ao som alto. A polícia tem enfrentado desafios para coibir as festas sem representação formal das vítimas, que quase sempre fazem denúncias anonimamente.