Moradores denunciam buracos nas ruas de Anápolis (GO) A falta de manutenção adequada preocupa com a chegada do período chuvoso Balanço Geral Goiás|Do R7 30/07/2025 - 17h00

Em Anápolis (GO), as erosões continuam a causar transtornos à população. Mesmo com barreiras de concreto para tampar os buracos nas vias, o trânsito é prejudicado e a falta de manutenção adequada preocupa com a chegada do período chuvoso. A comunidade espera por medidas efetivas para resolver os problemas e evitar novas erosões.