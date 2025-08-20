Moradores denunciam prefeitura por venda de jazigos ocupados em cemitério de Trindade (GO)
Além da venda irregular, casos de violação de sepulturas e falta de comunicação também foram relatados
Os moradores de Trindade (GO) denunciaram que a prefeitura estaria vendendo jazigos já ocupados no Cemitério Municipal. Além da venda ilegal, casos de violação de sepulturas e falta de comunicação também foram relatados. Em nota, a prefeitura negou a comercialização e alegou que apenas retomou a posse de jazigos abandonados ou sem identificação. Investigações estão em andamento para esclarecer a situação.