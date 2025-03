Moradores estão preocupados com casa abandonada no Goiânia Viva A residência está deserta há mais de 2 anos e possui uma piscina com água parada, o que tem atraído insetos e proliferado mosquitos da dengue na região

Balanço Geral Goiás|Do R7 13/03/2025 - 11h02 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share