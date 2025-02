Moradores pedem troca de rotatória por semáforo no bairro Vila Santa Rita De acordo com os moradores, acidentes acontecem diariamente no local

Balanço Geral Goiás|Do R7 26/02/2025 - 12h18 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h18 ) twitter

